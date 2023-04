Rissa Juve-Inter | il ministro Abodi | 'Il razzismo è insopportabile'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Finale rovente allo Stadium. I calciatori di Juventus e Inter hanno dato vita a un’accesa rissa. Espulsi Handanovic… - Corriere : Cori razzisti a Lukaku, baraonda nel tunnel degli spogliatoi: Juve Inter finisce in rissa tra giocatori - CB_Ignoranza : 94’: Bremer tocca il pallone con la mano e l’arbitro concede il rigore; 95’: Lukaku lo segna e va ad esultare sotto… - tuttosport : ?? #JuventusInter, Perin: 'Rissa? Colpa di chi esulta sotto i tifosi avversari' #JuveInter #CoppaItaliaFrecciarossa… - mlenzi72 : @stebellentani @andreaabodi La vs tifoseria, sempre vicina all'estrema destra e agli skinhead che vuole fare la mor… -

Commenta per primo Tutti le facce di Juan Cuadrado. Quella che si è vista tante volte. Quella che proprio non ti aspetti. Nella semifinale d'andata di Coppa Italia è arrivata una prestazione di quelle ...... per il festeggiamento post goal sotto la curva della(causa del secondo giallo, il primo era dovuto al fallo su Gatti), per gli insulti razzisti ricevuti, per lascoppiata tra le due ...Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluto dei minuti finali: prima ha segnato il rigore dell'1 - 1, poi è stato espulso dal direttore di gara dopo lache si è scatenata a seguito della sue ...

Lukaku, Cuadrado, Handanovic e i buu razzisti: ecco cos'è successo nel finale incandescente La Gazzetta dello Sport

Il colpo non va a segno: gli altri calcitori decidono a questo punto di intervenire per prendere le parti dei rispettivi compagni. Così scoppia la rissa, continuata anche nel tunnel degli spogliatoi.Tutti le facce di Juan Cuadrado. Quella che si è vista tante volte. Quella che proprio non ti aspetti. Nella semifinale d'andata di Coppa Italia è arrivata una prestazione di quelle che il colombiano ...