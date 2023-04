Rissa Juve-Inter e botte al Maradona. Delinquenti in campo e sugli spalti (Di mercoledì 5 aprile 2023) E’ finita in Rissa la semifinale di Coppa italia tra Juventus ed Inter. E due giorni prima una Rissa era scoppiata anche al Diego Armando Maradona tra i tifosi del Napoli. Il calcio italiano alza il sipario del finale di stagione , tra una Rissa e l’altra. In campo o sugli spalti la Rissa è un pessimo spettacolo, un orribile sport per i divertimento preferito dagli italiani. La Rissa più fresca è avvenuta a Torino in occasione del match d’andata della semifinale di Coppa Italia. E’ uno degli ultimi eventi sportivi televisivi rimasti in chiaro e gratuiti. Juve-Inter è gara di alto lignaggio al punto da esser definita il derby d’Italia. La partita è stata tesa, il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) E’ finita inla semifinale di Coppa italia trantus ed. E due giorni prima unaera scoppiata anche al Diego Armandotra i tifosi del Napoli. Il calcio italiano alza il sipario del finale di stagione , tra unae l’altra. Inlaè un pessimo spettacolo, un orribile sport per i divertimento preferito dagli italiani. Lapiù fresca è avvenuta a Torino in occasione del match d’andata della semifinale di Coppa Italia. E’ uno degli ultimi eventi sportivi televisivi rimasti in chiaro e gratuiti.è gara di alto lignaggio al punto da esser definita il derby d’Italia. La partita è stata tesa, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Finale rovente allo Stadium. I calciatori di Juventus e Inter hanno dato vita a un’accesa rissa. Espulsi Handanovic… - Corriere : Cori razzisti a Lukaku, baraonda nel tunnel degli spogliatoi: Juve Inter finisce in rissa tra giocatori - CB_Ignoranza : 94’: Bremer tocca il pallone con la mano e l’arbitro concede il rigore; 95’: Lukaku lo segna e va ad esultare sotto… - napolista : I tifosi #Juve intonano ululati razzisti contro #Lukaku e gli gridano «scimmia del cazzo» (VIDEO) Uno spettacolo ve… - breathe1973 : @FabRavezzani I tifosi che hanno fatto cori saranno come sempre buttati fuori dalla Juve ma non passi che lukaku no… -