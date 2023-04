Rissa Cuadrado-Handanovic, finale infuocato anche negli spogliatoi: cosa rischiano, la ricostruzione – VIDEO (Di mercoledì 5 aprile 2023) Rissa Cuadrado-Handanovic, la ricostruzione: ecco che cosa è successo in campo – VIDEO PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il pareggio in rimonta dell’Inter con un calcio di rigore di Lukaku al 95?, la semifinale di andata della Coppa Italia tra Juventus ed Inter è finita nella peggiore delle ipotesi, ossia con una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023), la: ecco cheè successo in campo –PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il pareggio in rimonta dell’Inter con un calcio di rigore di Lukaku al 95?, la semidi andata della Coppa Italia tra Juventus ed Inter è finita nella peggiore delle ipotesi, ossia con una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : 1-1 tra #JuveInter. 83 minuti di noia e tatticismo con le 2 migliori occasioni per @inter, poi coda venenosa.… - sportface2016 : #Cuadrado prova a dare un pugno ad #Handanovic, poi si scatena una maxi-rissa VIDEO #JuventusInter #CoppaItalia - M3sette : RT @realvarriale: 1-1 tra #JuveInter. 83 minuti di noia e tatticismo con le 2 migliori occasioni per @inter, poi coda venenosa. @juventusfc… - InterAndEdits : RT @90ordnasselA: Handanovic che va via e Cuadrado che inizia la rissa. - pietro_clo : RT @ZZilianal: +++ULTIM'ORA+++ Ennesima visuale di come #Cuadrado inizia la rissa con #Handanovic lanciando il proprio viso verso il pugno… -