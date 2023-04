Rischio salmonella nella soppressa nostrana: lotto interessato e cosa fare (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovamente allarme salmonella all’interno di lotti alimentari. L’annuncio è stato fatto dal Ministero della Salute, che ha parlato di lotti contaminati per il prodotto della soppressa nostrana. Al momento, il Ministero ha fatto richiamare i lotti potenzialmente contaminati, rimandandoli presso la sede del produttore. Il problema, secondo l’indagine sanitaria, è che si tratta di un lotto proveniente dallo stesso salumificio, che avrebbe emesso il materiale sotto vari marchi commerciali. Rischio salmonella nella soppressa nostrana Secondo le indagini sanitarie del Ministero, la contaminazione arriverebbe dal salumificio dov’è partito il prodotto. Qui, infatti, sarebbero state tracce di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovamente allarmeall’interno di lotti alimentari. L’annuncio è stato fatto dal Ministero della Salute, che ha parlato di lotti contaminati per il prodotto della. Al momento, il Ministero ha fatto richiamare i lotti potenzialmente contaminati, rimandandoli presso la sede del produttore. Il problema, secondo l’indagine sanitaria, è che si tratta di unproveniente dallo stesso salumificio, che avrebbe emesso il materiale sotto vari marchi commerciali.Secondo le indagini sanitarie del Ministero, la contaminazione arriverebbe dal salumificio dov’è partito il prodotto. Qui, infatti, sarebbero state tracce di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di soppressa nostrana a causa di un possibile rischi… - CorriereCitta : Rischio salmonella nella soppressa nostrana: lotto interessato e cosa fare - cuneo24 : Rischio di salmonella, ritirato un lotto di sopressa nostrana #cuneo - M_Ribellina : @silviasulmare @humarius Tra quello e spargere salmonella (per dirne una) in giro per la cucina col rischio che con… - GiovanniPortel8 : RT @RPegna: ??Il presidente Giorgio Calabrese: «Questi insetti possono creare problemi alla salute, e sono anche a rischio salmonella. Carne… -