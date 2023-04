Rimini | cancellato dai vandali il murales dell’uomo che allatta La denuncia del sindaco

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ailraffigurante un uomo intento adre un bambino allestito in via Girolamo Savonarola, nei pressi del porto cittadino, è statonella notte tra il 3 e il 4 aprile 2023, da un gruppo di. L’opera era stata realizzata dal writer riminese Oliver Vicenzi alias Kage. Almeno per ora non c’è stata alcuna rivendicazione per l’atto. Sul marciapiede situato nei pressi e sulla scalinata che porta sulla banchina del canale nascosta al passaggio delle auto sulla via Savonarola sono rimasti dei segni di bianco, che potrebbero essere indice della fuga dei responsabili. Vi raccomandiamo... Svastiche sulla lapide di Alfredino Rampi, il bimbo morto nel pozzo a Vermicino L'associazione fondata in sua ...

"Eravamo in quattro, lo rifarei ancora". È stato Davide Fabbri, insieme ad un gruppo di persone, a cancellare il murales dell'uomo che allatta realizzato a Rimini in occasione del Transgender day of ...(ANSA) - RIMINI, 05 APR - "Eravamo in quattro, lo rifarei ancora". È stato Davide Fabbri, insieme ad un gruppo di persone, a cancellare il murales dell'uomo che allatta realizzato a Rimini in ...