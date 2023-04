Rigore troppo potente: il portiere si scansa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Potenza inaudita e precisione. Oscar Cardozo, attaccante del Libertad Asuncion, squadra del campionato paraguaiano, ha messo a segno un Rigore ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Potenza inaudita e precisione. Oscar Cardozo, attaccante del Libertad Asuncion, squadra del campionato paraguaiano, ha messo a segno un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sciortimax : @stevieansioso @JU29ROTEAM @lVendemiale @reportrai3 No a report saranno troppo impegnati a chiedere le registrazion… - luigi_dsp : @capuanogio #Massa non avrebbe nemmeno fischiato il rigore. Ma siccome l'avrebbe fatta troppo grossa, c'ha ripensat… - BackAngelo : @luigicaputo71 Calcio troppo cervellotico, in area di rigore tutto è lecito eccetto che toccare la palla perfino c… - geraltlostrigo : @pisto_gol @MatteoMaragna52 Maurì, dal momento in cui il var non è stato in grado di trovare un appiglio per negare… - geraltlostrigo : @roxyemme @CalcioFinanza E pure ammonito per l'esultanza al suo gol. Manco avesse incitato i tifosi avversari! Ma d… -