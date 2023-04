(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il ripristino delle, con l’elezione diretta del presidente e del consiglio e il conseguente superamento della legge Delrio, è una battaglia che Forza Italia combatte da tempo, e ieri ho avuto modo di confrontarmi sulla riforma con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calederoli, che mi ha confermato la volontà di andare avanti”. Lo scrive in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia. “L’obiettivo – prosegue – è rialgià nelin tutte led’Italia. Nelledi Benevento e Caserta siamo già a lavoro per selezionare per i rispettivi organi consiliari candidature autorevoli e di peso: l’obiettivo è offrire ai cittadini soluzioni alle problematiche di ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Riforme. Rubano (FI): 'Tornare a voto province nel 2024' - - Agenparl : Riforme: Rubano (FI), tornare a voto province nel 2024 - -

... ha dichiarato: "Per garantire il diritto alla salute del cittadino, servonoche vadano ... Tappa a Bari il 25 giugno Sport 31 Mar 2023 Martano,farmaci ma sono costretti ad abbandonare la ...... muovendo già i primi passi per realizzare quelleche hanno rappresentato il muro portante ...è venuta meno la regola per cui non ci si 'ruba' a vicenda la classe dirigente 'Di solito si...... ha dichiarato: "Per garantire il diritto alla salute del cittadino, servonoche vadano ... Tappa a Bari il 25 giugno Sport 31 Mar 2023 Martano,farmaci ma sono costretti ad abbandonare la ...

Riforme. Rubano (FI): “Tornare a voto province nel 2024” TV Sette Benevento

e ieri ho avuto modo di confrontarmi sulla riforma con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calederoli, che mi ha confermato la volontà di andare avanti”. Lo scrive in una nota ...Continuano le manifestazioni in Israele, ma questa volta organizzate da esponenti di destra che sostengono la contestata riforma ...