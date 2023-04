Riforme | Giorgis Pd | ' no a elezione diretta presidente e premier'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Oggi la ministra Casellati in commissione Affari costituzionali ha illustrato le linee programmatiche che intende seguire nel corso della legislatura e in tale occasione ha confermato l'intenzione di presentare entro luglio un disegno di legge volto ad introdurre l'deldella Repubblica o deldel Consiglio". Cosi il capogruppo Pd in commissione affari costituzionali, Andreadopo l'audizione della ministra delleMaria Elisabetta Alberti Casellati. "Ci saremmo attesi invece qualche considerazione sul come mettere un freno all'abuso della decretazione d'urgenza e su come arginare la prassi del monocameralismo di fatto, restituendo al Parlamento la centralità e il ruolo che la Costituzione gli assegna. E ci ...