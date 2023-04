Riforma Pensioni 2024: Quota 41 costa troppo, ecco le alternativeLe ultime notizie sulla riforma delle pensioni 2024 vedono sfumare la quota 41, ecco gli scenari possibili. (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sebbene il tema delle pensioni sia ancora una priorità per il governo, coloro che attendono notizie sull’annunciata riforma strutturale del sistema previdenziale devono al momento prepararsi a rimanere delusi. Non sono ancora state presentate proposte concrete o piani dettagliati per una nuova riforma delle pensioni, ma soltanto qualche correttivo come la proroga di Opzione donna e di quota 103, mentre l’annunciata quota 41 (tema caldo in campagna elettorale) al momento sembra dimenticata. ultime novità sulla riforma delle ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sebbene il temasia ancora una priorità per il governo, coloro che attendonosull’annunciatastrutturale del sistema previdenziale devono al momento prepararsi a rimanere delusi. Non sono ancora state presentate proposte concrete o piani dettagliati per una nuova, ma soltanto qualche correttivo come la proroga di Opzione donna e di103, mentre l’annunciata41 (tema caldo in campagna elettorale) al momento sembra dimenticata.novità...

