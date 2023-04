Rifiuti: appalto truccato a Lucca. Sei indagati: anche due prof e un riceratore dell’Università di Firenze (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'inchiesta vede coinvolta una società a partecipazione pubblica, che si occupa di spazzamento e igiene urbana in Lucchesia, e una spa di Firenze. Sono 6 gli indagati, a vario titolo, per tentata corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Ci sarebbero, fra gli indagati, anche due professori e un ricercatore della facoltà di Ingegneria di Firenze Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'inchiesta vede coinvolta una società a partecipazione pubblica, che si occupa di spazzamento e igiene urbana in Lucchesia, e una spa di. Sono 6 gli, a vario titolo, per tentata corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Ci sarebbero, fra glidueessori e un ricercatore della facoltà di Ingegneria di

