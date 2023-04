Ricovero in piena notte, "situazione non drammatica": Cav in intensiva, le ultime indiscrezioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora un Ricovero per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a causa di problemi cardiovascolari. Secondo quanto si apprende, il Ricovero sarebbe avvenuto intorno alle 5 del mattino. La notizia è trapelata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile. Stando alle prime indiscrezioni, si parlava di condizioni "non drammatiche". Successivamente, le condizioni del Cavaliere si sarebbero stabilizzate. Berlusconi, 86 anni, nei giorni scorsi era già stato ricoverato al San Raffaele per accertamenti: nel dettaglio era entrato al San Raffaele il lunedì della scorsa settimana per "controlli medici" dopo che aclune patologie pregresse erano tornate a creargli noie. In quei giorni fu visitato in ospedale dal figlio Luigi e dal fratello Paolo. Lasciano il San ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora unper Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova in terapiaal San Raffaele di Milano a causa di problemi cardiovascolari. Secondo quanto si apprende, ilsarebbe avvenuto intorno alle 5 del mattino. La notizia è trapelata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile. Stando alle prime, si parlava di condizioni "non drammatiche". Successivamente, le condizioni del Cavaliere si sarebbero stabilizzate. Berlusconi, 86 anni, nei giorni scorsi era già stato ricoverato al San Raffaele per accertamenti: nel dettaglio era entrato al San Raffaele il lunedì della scorsa settimana per "controlli medici" dopo che aclune patologie pregresse erano tornate a creargli noie. In quei giorni fu visitato in ospedale dal figlio Luigi e dal fratello Paolo. Lasciano il San ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuisaRagni : RT @Libero_official: #SilvioBerlusconi ricoverato al #SanRaffaele in piena notte per 'problemi cardiovascolari'. Ma le sue condizioni 'non… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #SilvioBerlusconi ricoverato al #SanRaffaele in piena notte per 'problemi cardiovascolari'. Ma le sue condizioni 'non… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #SilvioBerlusconi ricoverato al #SanRaffaele in piena notte per 'problemi cardiovascolari'. Ma le sue condizioni 'non… - Libero_official : #SilvioBerlusconi ricoverato al #SanRaffaele in piena notte per 'problemi cardiovascolari'. Ma le sue condizioni 'n… -