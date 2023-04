Ricoverato dopo aver mangiato pesce. Polizia sequestra prodotti e denuncia ambulante (Di mercoledì 5 aprile 2023) Continuano i controlli della Polizia di Stato per contrastare la vendita illegale di mitili potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini. I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente al personale della ASL di Taranto, hanno effettuato diversi servizi di osservazione nella zona del fiume Galeso al fine di impedire che i mitili raccolti illegalmente in zona possano finire sulle tavole dei cittadini. dopo alcune ore di appostamento, i colleghi hanno notato un’autovettura uscire da una stradina sterrata e hanno deciso di seguire il mezzo dal quale fuoriusciva una copiosa quantità di acqua che si riversava sul manto stradale. Gli investigatori hanno deciso di procedere al controllo del mezzo all’interno del quale sono state rinvenuti circa 200 kg di cozze nere, prive di tracciabilità ed in cattivo stato di conservazione. I mitili, ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 5 aprile 2023) Continuano i controlli delladi Stato per contrastare la vendita illegale di mitili potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini. I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente al personale della ASL di Taranto, hanno effettuato diversi servizi di osservazione nella zona del fiume Galeso al fine di impedire che i mitili raccolti illegalmente in zona possano finire sulle tavole dei cittadini.alcune ore di appostamento, i colleghi hanno notato un’autovettura uscire da una stradina sterrata e hanno deciso di seguire il mezzo dal quale fuoriusciva una copiosa quantità di acqua che si riversava sul manto stradale. Gli investigatori hanno deciso di procedere al controllo del mezzo all’interno del quale sono state rinvenuti circa 200 kg di cozze nere, prive di tracciabilità ed in cattivo stato di conservazione. I mitili, ...

