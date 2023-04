Ricoverata con gravi ustioni, non si esclude gesto autolesionistico (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 47 anni è stata Ricoverata a d’urgenza all’Ospedale San Pio nelle prime ore di questa mattina dopo essere stata soccorsa dagli operatori del 118 presso la propria abitazione in via Cretazzo del Capoluogo. La donna presentava estese ustioni del terzo grado in grande parte del corpo e i sanitari del Sannio stanno valutando l’ipotesi del suo ricovero presso una struttura specializzata e meglio attrezzata per trattare simili lesioni. Sul posto intervenuti i carabinieri per accertare le cause. Non si esclude che si trovi di fronte ad un gesto autolesionistico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 47 anni è stataa d’urgenza all’Ospedale San Pio nelle prime ore di questa mattina dopo essere stata soccorsa dagli operatori del 118 presso la propria abitazione in via Cretazzo del Capoluogo. La donna presentava estesedel terzo grado in grande parte del corpo e i sanitari del Sannio stanno valutando l’ipotesi del suo ricovero presso una struttura specializzata e meglio attrezzata per trattare simili lesioni. Sul posto intervenuti i carabinieri per accertare le cause. Non siche si trovi di fronte ad un. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

