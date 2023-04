Riconoscere le immagini create con l’intelligenza artificiale

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 5 aprile 2023) di Anna Toniolo Negli ultimi giorni sono circolate molto sui social ledi personaggi famosi, e non solo,con programmi di intelligenza, da Vladimir Putin a papa Francesco, da Donald Trump a Julian Assange. Vista la loro verosimiglianza, spesso questesono state scambiate per vere. Al momento non esiste uno strumento in grado di stabilire con certezza se una foto è stata creata con un’intelligenza. Ma per fortuna esistono alcuni accorgimenti che ci permettono di capire, con un certo margine di certezza, se una foto è reale oppure no. Trovare la fonte dell’immagine La prima cosa da fare è cercare quando è stata pubblicata per la prima volta l’immagine che stiamo analizzando. Per esempio potremmo scoprire che chi l’ha caricata per la prima volta ...