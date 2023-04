Ricerca e aziende di filiera, il modello JRC MATT (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il JRC MATT del Politecnico di Milano è stato uno dei sei modelli innovativi premiati nella prima edizione del premio Lombardia Innovativa. Ne abbiamo parlato con Marco Tarabini, coordinatore scientifico del JRC, Lucia Frigerio, vicepresidente Mario Frigerio S.p.A., Paolo Pozzi, Group Chief Executive Officer Agrati S.p.A., Paolo Cattaneo, amministratore delegato di Growermetal, Maurizio Zanforlin, R&D Manager di O.R.I. Martin S.p.A. e Giandionigi Ghislanzoni, Chief Executive Officer Itla Bonaiti s.r.l. Nel 2020 in piena pandemia, grazie all’entusiasmo e alla lungimiranza di quattro aziende fondatrici (Mario Frigerio, Agrati, Growermetal, O.R.I. Martin) e di un’azienda affiliata (ITLA Bonaiti) insieme al Politecnico di Milano nasce il JRC MATT, uno spazio fisico per lavorare e condividere tecnologie e risorse, a pochi passi dal ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il JRCdel Politecnico di Milano è stato uno dei sei modelli innovativi premiati nella prima edizione del premio Lombardia Innovativa. Ne abbiamo parlato con Marco Tarabini, coordinatore scientifico del JRC, Lucia Frigerio, vicepresidente Mario Frigerio S.p.A., Paolo Pozzi, Group Chief Executive Officer Agrati S.p.A., Paolo Cattaneo, amministratore delegato di Growermetal, Maurizio Zanforlin, R&D Manager di O.R.I. Martin S.p.A. e Giandionigi Ghislanzoni, Chief Executive Officer Itla Bonaiti s.r.l. Nel 2020 in piena pandemia, grazie all’entusiasmo e alla lungimiranza di quattrofondatrici (Mario Frigerio, Agrati, Growermetal, O.R.I. Martin) e di un’azienda affiliata (ITLA Bonaiti) insieme al Politecnico di Milano nasce il JRC, uno spazio fisico per lavorare e condividere tecnologie e risorse, a pochi passi dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : I campioni di sovranità nazionale ed alimentare, non potendo vietare ricerca, produzione e commercializzazione (anc… - Dinbsky : RT @lvogruppo: ?????? Nel 2021 il NIH (National Institutes of Health) ha distribuito circa $ 30 miliardi, sotto forma di fondi governativi, a… - S80Manu : RT @lvogruppo: ?????? Nel 2021 il NIH (National Institutes of Health) ha distribuito circa $ 30 miliardi, sotto forma di fondi governativi, a… - CyberDFIR : RT @SophosItalia: Nuova ricerca Sophos: il 93% delle aziende sostiene di incontrare difficoltà nell'esecuzione di alcune attività essenzial… - Gt10fn : RT @lvogruppo: ?????? Nel 2021 il NIH (National Institutes of Health) ha distribuito circa $ 30 miliardi, sotto forma di fondi governativi, a… -