Riabilitare Lukaku, cancellare i razzisti dagli stadi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lukaku in piedi davanti alla curva Sud dello stadium, una mano a fare il saluto militare e il dito davanti alla bocca come a zittire qualcuno. Lukaku che urla "muto" mentre viene sommerso dai compagni, che cercano di nasconderlo alla vista di tutti, compresa quella dell'arbitro Massa che invece vede e... fraintende: tira fuori dalla tasca il cartellino giallo e spedisce il belga sotto la doccia. Espulso per somma di ammonizioni. Parapiglia in campo e caos che qualche istante dopo, al fischio finale, si trasforma in un'indecorosa rissa tra Handanovic e Cuadrado che darà certamente lavoro extra al Giudice sportivo. GLI INSULTI razzisti A Lukaku: "SCIMMIA E NEGRO DI M...." VIDEO La semifinale d'andata della Coppa Italia tra Juventus e Inter non ha regalato una buona immagine al calcio italiano. Siamo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023)in piedi davanti alla curva Sud delloum, una mano a fare il saluto militare e il dito davanti alla bocca come a zittire qualcuno.che urla "muto" mentre viene sommerso dai compagni, che cercano di nasconderlo alla vista di tutti, compresa quella dell'arbitro Massa che invece vede e... fraintende: tira fuori dalla tasca il cartellino giallo e spedisce il belga sotto la doccia. Espulso per somma di ammonizioni. Parapiglia in campo e caos che qualche istante dopo, al fischio finale, si trasforma in un'indecorosa rissa tra Handanovic e Cuadrado che darà certamente lavoro extra al Giudice sportivo. GLI INSULTI: "SCIMMIA E NEGRO DI M...." VIDEO La semifinale d'andata della Coppa Italia tra Juventus e Inter non ha regalato una buona immagine al calcio italiano. Siamo ...

