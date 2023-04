Resta papabile per Leonardo | Profumo potrebbe restare | i rumor

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Si profila una Pasqua di passione per il Governo. Il termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei consigli di amministrazione delle società partecipate è ormai imminente: secondo la legge, infatti, il Mef dovrà inviare i nomi tra il 13 e il 15 aprile. Le assemblee sono già state convocate e, come dispone la norma, le liste devono essere presentate 25 giorni prima. Dunque si inizia l’8 maggio con Poste e, cui seguirà Terna il giorno dopo per chiudere con Eni ed Enel il 10 maggio. Le sorpresero ancora esserci, così come i nomi “coperti” chero spuntare nell’ultimo miglio. Segui su affaritaliani.it