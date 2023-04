Report allenamento 5 aprile (Di mercoledì 5 aprile 2023) allenamento mattutino oggi al “Tenente Onorato” di Boccadifalco per il Palermo guidato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto attivazione e lavoro aerobico, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Lavoro differenziato programmato per Simon Graves. Ancora assenti Alessio Buttaro ed Edoardo Lancini. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 5 aprile 2023)mattutino oggi al “Tenente Onorato” di Boccadifalco per il Palermo guidato da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto attivazione e lavoro aerobico, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Lavoro differenziato programmato per Simon Graves. Ancora assenti Alessio Buttaro ed Edoardo Lancini. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

