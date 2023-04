Repice controcorrente | «Juventus-Inter mi è piaciuta! Pari meritato»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023)ha diviso in tanti. Per molti appassionati, non è stata una bella partita. Anzi un cattivo spot per tutto il calcio italiano.non è d’accordo? In molti non hanno gradito lo spettacolo tecnico di, Francesconon è d’accordo: «La partita mi è piaciuta, perché le squadre hanno messo in campo quello che sono in questo momento. Quando le squadre danno spettacolo vuol dire che si consentono di farlo. Quando non c’è vuol dire che la partita è tosta. Il risultato è giusto, laha giocato di ripartenze, a folate, cercando di rischiare il meno possibile, con una difesa che è quasi inedita e il gol decisivo quando ha deciso di farlo lo ha fatto. Il rigore era giusto ed è stato ...