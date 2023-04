Renzi parlamentare - direttore giornale: come Veltroni e Mattarella (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Ci sono stati altri parlamentari che hanno fatto i direttori di giornali. Penso a Walter Veltroni all'Unità, penso anche a Sergio Mattarella che è stato direttore del glorioso Il Popolo": così Matteo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Ci sono stati altri parlamentari che hanno fatto i direttori di giornali. Penso a Walterall'Unità, penso anche a Sergioche è statodel glorioso Il Popolo": così Matteo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FoditFodit : RT @ErMejoSindaco: Fare il direttore di un giornale coperti da immunità parlamentare. Che personaggio viscido #Renzi #riformista https://… - lorenzotaboni : @Moonlightshad1 Non c'è altro modo per dirlo. Renzi direttore di un quotidiano è un'offesa al mestiere di giornalis… - infoitinterno : Renzi parlamentare-direttore giornale: come Veltroni e Mattarella - bobpelu : RT @ErMejoSindaco: Fare il direttore di un giornale coperti da immunità parlamentare. Che personaggio viscido #Renzi #riformista https://… - Moonlightshad1 : RT @ErMejoSindaco: Fare il direttore di un giornale coperti da immunità parlamentare. Che personaggio viscido #Renzi #riformista https://… -

Renzi: 'Non lascio il Senato: sarò direttore e parlamentare come Mattarella' 'Voglio essere chiaro e dire subito che non lascio. Anzi, raddoppio'. Matteo Renzi ha annunciato nella sede della Stampa Eestera a Roma una nuova svolta personale, tenuta riservata fino all'ultimo momento: la nomina a direttore del Riformista, il quotidiano fino a ora guidato ... Renzi parlamentare - direttore giornale: come Veltroni e Mattarella Penso a Walter Veltroni all'Unità, penso anche a Sergio Mattarella che è stato direttore del glorioso Il Popolo": così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, senatore e ora direttore del quotidiano Il ... Riformista: M5s, 'che credibilità ha giornale diretto da leader partito' Roma, 5 apr " "Matteo Renzi oggi ci fa sapere che assume la direzione del Riformista ma che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo ruolo da parlamentare. È francamente preoccupante che un parlamentare in piena ... 'Voglio essere chiaro e dire subito che non lascio. Anzi, raddoppio'. Matteoha annunciato nella sede della Stampa Eestera a Roma una nuova svolta personale, tenuta riservata fino all'ultimo momento: la nomina a direttore del Riformista, il quotidiano fino a ora guidato ...Penso a Walter Veltroni all'Unità, penso anche a Sergio Mattarella che è stato direttore del glorioso Il Popolo": così Matteo, leader di Italia Viva, senatore e ora direttore del quotidiano Il ...Roma, 5 apr " "Matteooggi ci fa sapere che assume la direzione del Riformista ma che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo ruolo da. È francamente preoccupante che unin piena ... Renzi parlamentare-direttore giornale: come Veltroni e Mattarella - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Renzi parlamentare-direttore giornale: come Veltroni e Mattarella "Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista". Lo si legge in un tweet della testata giornalistica. L'annuncio viene dato sui social anche dallo stesso leader di Italia viva: "Ho accettato una ... Renzi nuovo direttore de “Il Riformista”: raddoppio l’impegno, parlo ai moderati Matteo Renzi descrive così l’indirizzo che vorrà dare a Il Riformista, in una doppia veste di parlamentare e direttore che a chi storce la bocca ricorda fu già di “Veltroni a L’Unità e di Sergio ... "Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista". Lo si legge in un tweet della testata giornalistica. L'annuncio viene dato sui social anche dallo stesso leader di Italia viva: "Ho accettato una ...Matteo Renzi descrive così l’indirizzo che vorrà dare a Il Riformista, in una doppia veste di parlamentare e direttore che a chi storce la bocca ricorda fu già di “Veltroni a L’Unità e di Sergio ...