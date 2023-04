Renzi nuovo direttore de il Riformista: ecco quali vantaggi vedo per la sua comunicazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Matteo Renzi è il nuovo direttore de il Riformista. Lo sarà per un anno, come ha annunciato presso la sala conferenze dell’Associazione della Stampa estera in Italia. Prende il posto di Piero Sansonetti che lascia la direzione de Il Riformista per passare a quella de l’Unità. Il leader di Italia Viva si è detto felice di questo incarico, che porterà avanti insieme al suo ruolo di senatore e di co-fondatore del Terzo polo con Calenda. Cosa spinge un parlamentare come Renzi, con la sua attenzione alla comunicazione e sua storia controversa in politica e le sue vicende giudiziarie, a mettersi a dirigere un giornale? I vantaggi possono essere vari sul piano della comunicazione. Fra le righe delle sue dichiarazioni in conferenza stampa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Matteoè ilde il. Lo sarà per un anno, come ha annunciato presso la sala conferenze dell’Associazione della Stampa estera in Italia. Prende il posto di Piero Sansonetti che lascia la direzione de Ilper passare a quella de l’Unità. Il leader di Italia Viva si è detto felice di questo incarico, che porterà avanti insieme al suo ruolo di senatore e di co-fondatore del Terzo polo con Calenda. Cosa spinge un parlamentare come, con la sua attenzione allae sua storia controversa in politica e le sue vicende giudiziarie, a mettersi a dirigere un giornale? Ipossono essere vari sul piano della. Fra le righe delle sue dichiarazioni in conferenza stampa ...

