Renzi è il nuovo direttore del Riformista “Parlerò ai piddini che non si riconoscono nella Schlein”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Matteosi dà al giornalismo. L’amministrazione de Ile l’entourge dell’ex premier fino alle 11 del 5 aprile, hanno mantenuto il massimo riserbo su un’operazione che stupisce il mondo dell’editoria e della politica italiana. Il leader di Italia Viva diventa ildel giornale ideato da Claudio Velardi, ex consigliere politico di Massimo D’Alema, e fondato da Antonio Polito., oggi senatore, sostituisce Piero Sansonetti, che lascia la direzione del quotidiano dopo tre anni.dirigerà il, la notizia coglie tutti di sorpresa L’editore della testata, l’avvocato Alfredo Romeo, spiega così la scelta di affidare all’ex presidente del Consiglio la guida del giornale: «Ilè nato come quotidiano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - ilriformista : Renzi nuovo direttore del Riformista: 'Sfida affascinante'. Alle 12 la conferenza di presentazione @matteorenzi… - stanzaselvaggia : Chissà se il suo amico Bin Salman si è congratulato con Matteo Renzi per il suo nuovo incarico, lui che ama così ta… - Eib63 : RT @HuffPostItalia: Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista - bb91687509 : RT @ilriformista: L'annuncio dell'editore Alfredo Romeo @matteorenzi @PieroSansonetti -

'Ho accettato una sfida affascinante' ha dichiarato il leader di Italia Viva. Alle 12 in diretta Facebook ci sarà la conferenza di presentazione. Matteoè ildirettore de Il Riformista. L'annuncio è stato dato durante una conferenza dell'Associazione della Stampa Estera a Roma. Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la ...Sorpresa nell'editoria, Matteoè ildirettore del Riformista. Dalla politica al giornalismo, l'ex premier ha annunciato la 'sfida affascinante' nella sede dell'associazione della stampa estera. In cui si è registrato un ...'Io non lascio ma raddoppio', ha assicurato poichiarendo che continuerà 'a fare il lavoro da parlamentare' ma che ci metterà 'sopra il carico di un'esperienza, di tentare di fare un'operazione ...

Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista, la presentazione Il Riformista

Ecco cosa ha postato Renzi: “In bocca a lupo a Silvio Berlusconi che è stato ... preoccupata dallo stato di salute del leader nel momento cruciale delle nuove nomine che di fatto hanno cambiato la ...Matteo Renzi continua: “Non lascio ma raddoppio. Continuerò a fare il parlamentare, continuerò a fare opposizione e inizierò a fare questa operazione di verità con il Riformista. Non ci sarà posizione ...