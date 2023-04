Renzi Direttore del Riformista Sansonetti lascia e va a dirigere l’Unità

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Matteoè il nuovodel”, come annuncia l’account Twitter del quotidiano, ritwittato dallo stesso ex presidente del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Renzi direttore del Riformista? Solo noi consideriamo normali queste cose, in Francia sarebbe sco… - ilriformista : Renzi nuovo direttore del Riformista: 'Sfida affascinante'. Alle 12 la conferenza di presentazione @matteorenzi… - AntonioDiBari85 : RT @dellorco85: Senatore, leader di partito, conferenziere in Arabia Saudita e ora anche nuovo direttore del quotidiano 'Il Riformista' (sa… - AntonioDiBari85 : RT @claudio301065: Qualcuno si chiede se sia normale che un Senatore della Repubblica Italiana sia anche direttore di un giornale,m secondo… -

Al punto da punzecchiare persino il senatore Matteo, l'ex segretario dem: " Fa ildel Riformista Maledetto, si è piazzato. Pensavo lo offrissero a me il posto, mannaggia. Ho perso l'...diventadel Riformista ma non lascia il Senato Ha citato precedenti di un certo peso, come Sergio Mattarella quando fuI graffi di Damato sui giornali di oggi tranuovodel giornale arancione e Silvio Berlusconi, con i suoi 86 anni belli che compiuti, e con un bel pò di governi e processi dietro o ancora sulle spalle, sarà pure "finito in ...

Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista, la presentazione Il Riformista

Ci riusciremo Non lo so. Ma ci proveremo con tutto il nostro entusiasmo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Perché in tempi di intelligenza artificiale e di stupidità naturale abbiamo ...Renzi dia spazio ai rappresentanti dell’area e della cultura socialista e porti nuove ideee nel teatrino politico: che sia riformista non solo nel nome ...