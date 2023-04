Renzi direttore del Riformista | Non lascio l' impegno in politica | ma raddoppio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Nonma, continuerò a fare il parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra un carico da novanta, tentando di fare un'operazione che serve al Paese". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver assunto la direzione del. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Ho accettato una sfida affascinante: per un anno saro' il direttore de 'Il Riformista'", conferma Matteo Renzi. "Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", annuncia sui social il leader di Italia viva.

Matteo Renzi, senatore, leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio, sarà il prossimo direttore del quotidiano Il Riformista: prenderà il posto dell'attuale direttore, Piero Sansonetti.