Renzi al ‘Riformista’, Feltri: “Non mi dispiace, dice cose che la sinistra non dice” (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Renzi alla guida del ‘Riformista’? “Sono convinto che sarà capace di farlo. Renzi è tutt’altro che stupido, a me piace molto. Certo, di puttan** nella vita ne ha fatte tante, specialmente in politica e, secondo me anche immeritatamente, è stato messo in un cantuccio. Ma io credo che saprà fare bene, almeno me lo auguro”. Così Vittorio Feltri commenta all’Adnkronos la notizia che Matteo Renzi sarà per un anno alla guida del ‘Riformista’ come direttore. “Renzi lo conosciamo: dice cose che normalmente la sinistra non dice -scandisce il fondatore di ‘Libero’ – Quindi, a me non dispiace affatto. Perché i luoghi comuni della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) –alla guida del? “Sono convinto che sarà capace di farlo.è tutt’altro che stupido, a me piace molto. Certo, di puttan** nella vita ne ha fatte tante, specialmente in politica e, secondo me anche immeritatamente, è stato messo in un cantuccio. Ma io credo che saprà fare bene, almeno me lo auguro”. Così Vittoriocommenta all’Adnkronos la notizia che Matteosarà per un anno alla guida delcome direttore. “lo conosciamo:che normalmente lanon-scandisce il fondatore di ‘Libero’ – Quindi, a me nonaffatto. Perché i luoghi comuni della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - you_trend : Il Riformista, che sarà diretto da Matteo Renzi, è uno dei giornali più influenti in Parlamento, nonostante non sia… - ilriformista : Renzi nuovo direttore del Riformista: 'Sfida affascinante'. Alle 12 la conferenza di presentazione @matteorenzi… - GraziaMontefal2 : RT @rosapensierosa: Renzi direttore de Il Riformista per un anno. Finalmente i riformisti hanno una voce…e che voce! Matteo non è un grande… - mauro13051948 : RT @uscito: #riformista; beh, con #Renzi non ci si annoia mai; #tiparepoco? -

Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista: "Resto parlamentare, quindi non lascio, ma raddoppio" L'ex premier prende il posto di Sansonetti che andrà a dirigere l'Unità: "Sarà un giornale garantista diretto a una maggioranza ... Renzi, il Riformista e la nuova plancia di comando "per vedere l'effetto che fa" L'ex premier alla direzione del quotidiano: il simbolo di una generazione che ha bisogno di rinnovare il proprio protagonismo in altre ... Senza elettori, ora Matteo Renzi cerca lettori da direttore del Riformista di Alfredo Romeo Penso che tante persone, da Forza Italia al Pd abbiano tutto l'interesse a farsi sentire sul Riformista". La sinistra secondo Romeo A pensarci bene è esattamente l'elettorato che Renzi cercava per ... L'ex premier prende il posto di Sansonetti che andrà a dirigere l'Unità: "Sarà un giornale garantista diretto a una maggioranza ...L'ex premier alla direzione del quotidiano: il simbolo di una generazione che ha bisogno di rinnovare il proprio protagonismo in altre ...Penso che tante persone, da Forza Italia al Pd abbiano tutto l'interesse a farsi sentire sul". La sinistra secondo Romeo A pensarci bene è esattamente l'elettorato checercava per ...