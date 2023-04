Regionali in Friuli, tra trionfo di Fedriga e sorpresa No Vax (Di mercoledì 5 aprile 2023) La vittoria del presidente uscente Massimiliano Fedriga alle Regionali in Friuli-Venezia Giulia era ritenuta quantomeno prevedibile stando agli ultimi sondaggi preelettorali e al suo indice di gradimento. Tuttavia, anche alla luce di questo può dirsi soddisfatto, avendo ottenuto più del doppio del consenso del principale rivale, il candidato sostenuto da centrosinistra allargato ai Cinque Stelle Massimo Moretuzzo e di essere riuscito, fatto insolito, a esprimere tutte e tre le liste più votate. Oltre al risultato di Fedriga, va inoltre sottolineato il risultato di Giorgia Tripoli, candidata della lista Insieme Liberi, espressione di una serie di liste del mondo cosiddetto “del dissenso” e critiche verso la gestione della pandemia di Covid-19. Delusione per il candidato di Azione e Italia Viva Maran, che arriva quarto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) La vittoria del presidente uscente Massimilianoallein-Venezia Giulia era ritenuta quantomeno prevedibile stando agli ultimi sondaggi preelettorali e al suo indice di gradimento. Tuttavia, anche alla luce di questo può dirsi soddisfatto, avendo ottenuto più del doppio del consenso del principale rivale, il candidato sostenuto da centrosinistra allargato ai Cinque Stelle Massimo Moretuzzo e di essere riuscito, fatto insolito, a esprimere tutte e tre le liste più votate. Oltre al risultato di, va inoltre sottolineato il risultato di Giorgia Tripoli, candidata della lista Insieme Liberi, espressione di una serie di liste del mondo cosiddetto “del dissenso” e critiche verso la gestione della pandemia di Covid-19. Delusione per il candidato di Azione e Italia Viva Maran, che arriva quarto ...

