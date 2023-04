‘Regional Digital Transformation Community’ | al via i lavori in Campania

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Una giornata importante che vede insieme tutti i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazionee. Con il Polo Regionale per l’Innovazionee Evoluta, che fa parte della rete degli EDIH – EuropeanInnovation, prende il via la collaborazione allargata per lavorare insieme in open innovation e condividere gli strumenti, le opportunità e le competenze”. Cosi l’assessore regionale Valeria Fascione, a margine della riunione di costituzione della RegionalCommunity volta a valorizzare l’ecosistema e assicurare la transizionee delle imprese e della Pubblica Amministrazione. “Con questa iniziativa – ha sottolineato l’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup- si garantisce un contributo ulteriore al consolidamento dell’ecosistema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DigiTInst : La #SostenibilitàDigitale secondo @MirellaCerutti, Regional Vice President di SAS e componente del nostro Comitato… -

Come racconta Davide Giordano,Manager Italy di Shopware: "Il nostro approccio, che ...della piattaforma " l'azienda tedesca è stata inserita nel prestigioso report Magic Quadrant for...ABOUT CONTEXTURE Contexture is a nonprofit,organization that provides strategic, ... DeFi,Asset, Blockchain, Generative AI, Web3 Infrastructure and Economic Development... Business ...... investment in R&D, collaborations, partnerships,business expansion, and new product launch. Recent Developments 26 Sept 2022, Schneider Electric, the global leader inenergy ...