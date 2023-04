Reggina | anticipata udienza al TNF sui deferimenti | si cerca di non incidere sul finale di stagione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Una corsa contro il tempo o quasi, quella riguardante i dueche vedono coinvolta la, attualmente ottava in classifica in Serie B. La paura è quella di non poter ottenere un risposta definitiva prima del 19 maggio, con conseguenze sulla griglia playoffs. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda ha annunciato che l’è stataa gioved 13 aprile nel tentativo di accorciare i tempi per nonsuldi. L’obiettivo della nuova data è quello di far arrivare una sentenza definitiva entro la fine del campionato. Il club amaranto rischia la penalizzazione di quattro punti per l’Irpef e i mancati pagamenti degli stipendi. SportFace.

E' stataa giovedì 13 aprile l'udienza al Tribunale Federale Nazionale riguardo i due deferimenti della. Lo ha comunicato il giornalista Nicola Binda attraverso il proprio account Twitter, che 'è stataa sabato 1 aprile'. 'Gli umbri, infatti - si legge in un comunicato ufficiale - , mercoledì 5 aprile saranno impegnati nel recupero con la, gara della 29giornata ...La Lega Serie B ha comunicato la data in cui verrà recuperata la gara tra Perugia e, valida per la decima giornata e in programma sabato scorso ma poi rimandata per consentire i controlli di sicurezza allo stadio Curi dopo il terremoto : si giocherà mercoledì 5 aprile alle ...

"Anticipata a giovedì 13 l’udienza al Tfn per giudicare i due deferimenti della Reggina 1914. Si cerca di accorciare i tempi per non incidere sul finale di stagione". Questo il tweet di Nicola Binda, ...Con qualche giorno d’anticipo la Reggina andrà davanti al giudizio del Tribunale Nazionale Federale in seguito dal deferimento per i mancati adempimenti del 16 febbraio. Un’inadempienza, come è noto, ...