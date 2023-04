Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre: chi può avere la proroga (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Reddito di cittadinanza è all’ultimo anno di esistenza. Il governo sta varando una riforma del sussidio che cambierà innanzitutto nome Il Reddito di citatdinanza è al suo capolinea. Come abbondantemente dichiarato dfurante la campagna elettorale che ha preceduto l’elezione degli attuali parlamentari a sostegno del governo Meloni, il sussidio di Stato sarà abolito e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ildiè all’ultimo anno di esistenza. Il governo sta varando una riforma del sussidio che cambierà innanzitutto nome Ildi citatdinanza è al suo capolinea. Come abbondantemente dichiarato dfurante la campagna elettorale che ha preceduto l’elezione degli attuali parlamentari a sostegno del governo Meloni, il sussidio di Stato sarà abolito e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ma quindi Il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani d… - fattoquotidiano : Bilongo (Flai Cgil): “Lollobrigida dice che è meglio lavorare nei campi che stare sul divano col reddito di cittadi… - matteosalvinimi : Dalle parole ai fatti: via libera definitivo al decreto Ponte. Dopo decenni di chiacchiere e di “No”, procede il pr… - flvgiu58 : @fattoquotidiano #Conte sta'giocando le carte giusta per il suo partito ... pace ... no armi... superbonus... reddito cittadinanza - Fabio_Carisio : COGNATO DI MELONI IN VINO VERITAS. Il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida vuole i Poveri del Reddito di Cittadin… -