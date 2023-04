Recensione Fleishman a pezzi | una serie bellissima e silenziosa

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 5 aprile 2023)è unaTV presente sulla piattaforma Disney Plus, adattamento del romanzo best-seller di Taffy Brodesser-Akner ed è unaTV: scoprite il motivo nella nostraTITOLO ORIGINALE:is in trouble. GENERE: Drammatico NAZIONE: Stati Uniti d’America. IDEATORE: Taffy Brodesser-Akner. CAST: Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Claire Danes, Josh Radnor, Meara Mahoney-Gross, Maxim Swinton, Adam Brody. DURATA: 50 minuti. DISTRIBUTORE: Disney Plus. PRODUTTORE: ABC Signature USCITA: 22/02/2023.è unaTV recente presente da febbraio 2023 sulla piattaforma Disney Plus e tratta dall’omonimo romanzo best-seller di Taffy Brodesser-Akner. Una mini ...