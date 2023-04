Real Madrid: nuova pretendente per Ceballos, si svincola a parametro zero (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuove sirene inglesi per Dani Ceballos. In scadenza di contratto a giugno col Real Madrid, il centrocampista spagnolo (26 anni ex Arsenal) viene... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuove sirene inglesi per Dani. In scadenza di contratto a giugno col, il centrocampista spagnolo (26 anni ex Arsenal) viene...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - MadridXtra : ?????? Real Madrid are interested in Mauricio Pochettino. @DiMarzio - ActuFoot_ : Mauricio Pochettino ???? est le grand favori pour prendre la succession d’Ancelotti au Real Madrid. (@TyCSports) - Okyr07 : RT @madridistatvYT: ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56' ??… - danny_idy : ??Barça starting XI vs Real Madrid Score predictions? -