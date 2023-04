Razzismo negli stadi, che fine hanno fatto le inchieste sui cori dei tifosi laziali a Napoli? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Razzismo negli stadi italiani continua a essere un fenomeno pericolosamente sottovalutato. Di episodi ce ne sono stati tanti e quello di ieri all’Allianz stadium è solo l’ultimo. Ma per debellare definitivamente questo fenomeno, per quale motivo chi sbaglia non paga? Ci si limita, molto spesso, a sanzionare i club con una multa, ma siamo sicuri sia la strada da continuare a seguire? Gli autori dei cori razzisti non vengono quasi mai puniti dalla giustizia, eppure le società pagano per l’ignoranza dei propri tifosi. A tal proposito, ci chiediamo che fine abbia fatto l’inchiesta della procura federale su un coro, persino più osceno, sempre di matrice antisemita, dei laziali a Napoli? I tifosi avevano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilitaliani continua a essere un fenomeno pericolosamente sottovalutato. Di episodi ce ne sono stati tanti e quello di ieri all’Allianzum è solo l’ultimo. Ma per debellare definitivamente questo fenomeno, per quale motivo chi sbaglia non paga? Ci si limita, molto spesso, a sanzionare i club con una multa, ma siamo sicuri sia la strada da continuare a seguire? Gli autori deirazzisti non vengono quasi mai puniti dalla giustizia, eppure le società pagano per l’ignoranza dei propri. A tal proposito, ci chiediamo cheabbial’inchiesta della procura federale su un coro, persino più osceno, sempre di matrice antisemita, dei? Iavevano ...

