Razzi da Gaza e guerra coi fuochi d' artificio a Gerusalemme | alta tensione in Israele

Non sono state segnalate vittime ma a Sderot uno deiha colpito una fabbrica nella zona ... con l'aviazione e l'artiglieria, postazioni di Hamas nella Striscia di. Ramadan tra le tensioni ...Nelle prime ore della notte, sono stati diversi ilanciati dalla Striscia diverso il territorio israeliano. Lo hanno raccontato testimoni e giornalisti dell'Afp. L'esercito israeliano ha ...Dopo lannuncio di questi scontri, diversisono stati lanciati dal nord della Striscia diverso il territorio israeliano. Lesercito israeliano ha riferito dellattivazione di sirene di ...

Notte di scontri nella moschea di al-Aqsa, Hamas reagisce con razzi da Gaza AGI - Agenzia Italia

Non a caso, poche ore dopo gli scontri, Hamas ha parlato di "crimine senza precedenti" e ha iniziato a lanciare razzi in direzione del sud di Israele dalla striscia di Gaza. Così come sottolineato dal ...Dopo l’annuncio di questi scontri, diversi razzi sono stati lanciati dal Nord della Striscia di Gaza verso il territorio israeliano. In risposta, i media palestinesi hanno riferito che le forze ...