Ravanelli | «Rigore Inter netto! Sciocchezza di Bremer e mano»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ex attaccanteha parlato nel post partita di Juventus-negli studi Mediaset, commentando il pareggio tra le due squadre. Da parte sua critica versoper il fallo dacon laal 93?. EQUILIBRIO – Fabrizioha commentato l’1-1 tra Juventus e: «Grande equilibrio poi è arrivato il vantaggio di Juan Guillermo Cuadrado. Nel finale c’è stata questadi Gleisonche la tocca dinetto e finisce 1-1, aveva la partita in. È il derby d’Italia, la posta in palio è alta. La Juventus viene da diversi risultati utili, l’avrebbe subito una mazzata se avesse perso anche ...

RAVANELLI – «È stata una partita in equilibrio, poi c’è stato il vantaggio della Juventus che stava controllando bene. C’è stata questa sciocchezza di Bremer che ha colpito la palla con la mano, ...Juventus-Inter, l'errore di Bremer ha incanalo in maniera decisiva l'incontro. Il tocco di braccio del brasiliano ha attirato molte polemiche.