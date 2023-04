Rashford trascina lo United | Brentford k o | gli highlights

La prima occasione arriva al 20' con un tiro di controbalzo di McTominay, che calcia dal limite dell'area e sfiora la traversa. Cinque ...Saliba - Calciomercato.itGli andalusi rispondono con Ayoze Perez al vantaggio di, ma nella ... Conference League: pari Villarreal, vince il West HamMichail Antonioil West Ham. Nella ...Il primo tempo si chiude così, con qualche picco di vivacità figlio per lo più degli strappi di. CROLLO TOFFEES Lo United è in gran forma e si vede, però l'Everton sembra in grado di ...

Premier League, Rashford trascina il Manchester United: 1-0 al Brentford Tuttosport

Il West Ham crolla in casa contro il Newcastle. La squadra di Moyes è stata nettamente sconfitta 1-5 dalla formazione di Howe, alla quarta vittoria consecutiva in Premier League: gli ospiti ...