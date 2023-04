Rapina a Roma. "Dateci i soldi o vi ammazziamo". Ladri sequestrano due medici (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tre Rapinatori hanno tentato di mettere a segno un colpo in un noto studio dentistico di Roma nord. Purtroppo per loro qualcuno ha chiamato la polizia e sono stati arrestati sul posto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tretori hanno tentato di mettere a segno un colpo in un noto studio dentistico dinord. Purtroppo per loro qualcuno ha chiamato la polizia e sono stati arrestati sul posto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tfnews_t : #Roma, #rapina da #Fendi: rubate borse per 220mila euro #italia #cronaca #5aprile #news #tfnews #lazio #italia… - lacittanews : Il punto vendita di Fendi, a Roma, ha subito una rapina. Il colpo è stato molto rapido e in un solo minuto i rapina… - AntonioBepifan : @mabbondanza @rep_roma e figurarsi se non arrivava il commento idiota dell'italiano medio che vive le sanzioni come un'indegna rapina - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Roma, rapina da Fendi: 29 borse rubate, bottino da 219 mila euro - Gazzettino : Roma, rapina da Fendi: 29 borse rubate, bottino da 219 mila euro -