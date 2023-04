Ram 1500 Rev - Una batteria da record per 800 km di autonomia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il gruppo Stellantis ha svelato al pubblico al Salone di New York il RamREV. Il pick-up elettrico, le cui immagini ufficiali erano già state svelate in occasione del Super Bowl nel mese di febbraio, rappresenta un passaggio fondamentale perché porta al debutto la piattaforma Stla Frame e si contrappone ai modelli già lanciati da GM e Ford. Fino a 805 km di. A New York sono state svelate anche le attesissime caratteristiche tecniche: inizialmente (con quello che viene definito Model Year 2025) i clienti potranno scegliere tra le varianti REV conda 168 kWh e 563 km die da 229 kWh con 805 km di. Sarà possibile sfruttare colonnine a 350 kW per poter recuperare fino a 177 km diin dieci minuti grazie all'architettura 800 Volt, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... landau_janina : RT @classcnbc: Il futuro elettrico di #Stellantis Investiremo 35 miliardi nell'elettrificazione. La promessa di Carlos Tavares, Ceo di @S… - Gio_Scorza : RT @classcnbc: Il futuro elettrico di #Stellantis Investiremo 35 miliardi nell'elettrificazione. La promessa di Carlos Tavares, Ceo di @S… - maroa124 : RT @jorgekoechlin: “@RamTrucks: matte black Ram 1500. #RamFan http://t.co/TsSYfitQQQ http://t.co/jLTYk1bNer” @ram @ChryslerEspanol mi #troc… - gekkofasa : RT @classcnbc: Il futuro elettrico di #Stellantis Investiremo 35 miliardi nell'elettrificazione. La promessa di Carlos Tavares, Ceo di @S… - classcnbc : Il futuro elettrico di #Stellantis Investiremo 35 miliardi nell'elettrificazione. La promessa di Carlos Tavares,… -

REV 2025 è stato presentato ufficialmente oggi al New York International Auto Show. Il modello, primo pickup elettrico del marchio americano, offrirà ai clienti due opzioni entrambe ...Il nuovoREV fa ufficialmente il suo debutto al Salone Internazionale dell'Auto di New York. Dopo un concept ed una serie di anticipazioni , la casa automobilistica ha finalmente condiviso tutte le ...Stellantis ha rivelato mercoledì al New York International Auto Show maggiori dettagli e specifiche sulREV del 2025, il suo primo pick - up completamente elettrico che sarà messo in vendita nel 2024, incluso un pacco batteria opzionale da 229 kWh con un'autonomia mirata di fino a 800 km. L'EV ...

Ram 1500 REV, ecco il nuovo pickup elettrico con batteria fino a ... HDmotori

Il nuovo Ram 1500 Rev 2025, il primo pick-up leggero full-electric a batteria di Ram Truck, fa oggi il suo debutto al Salone Internazionale dell'auto di New York. Negli anni a venire, la gamma Ram ...NEW YORK/MILANO (Reuters) - L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha annunciato che la casa automobilistica italo-francese costruirà negli Stati Uniti il nuovo pick-up elettrico Ram ...