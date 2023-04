Ram 1500 Rev | batterie mostruosa e 805 km di autonomia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) RamRev si candida a titano elettrico . Il pick - up a zero emissioni del Gruppo Stellantis è stato presentato ufficialmente al Salone di New York. Fa esordire la piattaforma STLA Frame , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rally_timing : ?? ?? Presentato al Salone di New York il nuovo Ram 1500 REV full-electric con autonomia fino a 805 chilometri - gigibeltrame : Ram 1500 REV, ecco il nuovo pickup elettrico con batteria fino a 229 kWh #digilosofia - landau_janina : RT @classcnbc: Il futuro elettrico di #Stellantis Investiremo 35 miliardi nell'elettrificazione. La promessa di Carlos Tavares, Ceo di @S… - Gio_Scorza : RT @classcnbc: Il futuro elettrico di #Stellantis Investiremo 35 miliardi nell'elettrificazione. La promessa di Carlos Tavares, Ceo di @S… - maroa124 : RT @jorgekoechlin: “@RamTrucks: matte black Ram 1500. #RamFan http://t.co/TsSYfitQQQ http://t.co/jLTYk1bNer” @ram @ChryslerEspanol mi #troc… -

Rev si candida a titano elettrico . Il pick - up a zero emissioni del Gruppo Stellantis è stato presentato ufficialmente al Salone di New York. Fa esordire la piattaforma STLA Frame , ...Il nuovoRev 2025, il primo pick - up leggero full - electric a batteria diTruck, fa oggi il suo debutto al Salone Internazionale dell'auto di New York. Negli anni a venire, la gammaoffrirà ...Il gruppo Stellantis ha svelato al pubblico al Salone di New York ilREV . Il pick - up elettrico, le cui immagini ufficiali erano già state svelate in occasione del Super Bowl nel mese di febbraio, rappresenta un passaggio fondamentale perché porta al debutto ...

Ram 1500 Rev: 805 km di autonomia con la maxi batteria da 229 kWh - Quattroruote.it Quattroruote

Il pick-up elettrico Ram 1500 REV si caratterizza un nuovo livello di prestazioni grazie a due moduli di trazione elettrica (EDM) da 250 kW (340 CV) che combinano motore, cambio e inverter e capacità ...Per il futuro è confermato l'arrivo del Ram 1500 REV XR con una "autonomia da primato", ma rimane ancora da capire se questa variante adotterà batteria e tecnologia specifiche oppure se sarà scelta la ...