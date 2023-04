Rai | Macheda | “Va superata la riforma Renzi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Debutta la nuova Vigilanza Rai e il suo primo atto, come annunciato dal commissario Lupi, sarà la convocazione di Sigfrido Ranucci per discutere di Report. Daniele, segretario Usigrai, le sembra il modo migliore di iniziare i lavori ripartendo dalla guerra alla trasmissione di Rai 3? “Abbiamo atteso più di cinque mesi per la nuova commissione di vigilanza Rai e invece di atti generali di indirizzo ci troviamo di fronte a richieste di convocazione dei giornalisti che somigliano più ad atti di indagine su chi fa informazione”. Come si spiega l’astio della politica nei confronti di Report? “Onestamente non me lo so spiegare. Dico solo che la Rai nel contratto di servizio dice chiaramente che fra i suoi doveri ha quello di sviluppare il giornalismo di inchiesta. Mi chiedo se le recenti uscite dei commissari vanno in questa direzione o semplicemente vogliono ...