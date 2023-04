Rai | inizia il totonomi per la prossima stagione

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Setta, Chiocci, Insegno e C.: ora i palinsesti virano a destra Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. 4 I palinsesti Rai invernali sono ancora da definire, ma qualcosa già s’intuisce. Per esempio, sembra quasi fatta per Monica Setta al posto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il pomeriggio di Rai1 è una delle prede più ambite: dato che Alberto Matano è al sicuro a La Vita in diretta, ecco che il posto “scalabile” diventa il programma di Bortone. Con la Setta che, in quota Lega (vicina a Salvini e Igor Di Biasio), e nonostante altre cinque conduzioni (ma qualcosa dovrà mollare), sembra averla spuntata. Così come pare che Nunzia Di Girolamo, che piace a destra e a sinistra, stia per planare sul proscenio di Agorà (con buona pace di Incoronata Boccia). Intanto, ieri, è stato avvistato per l’ennesimavolta Pino Insegno a Palazzo Chigi. “Che so’ venuto a fare? Fatti miei. ...