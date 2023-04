Rai 3 regionale in HD, in Veneto ed Emilia Romagna test sul canale 102 DTT (Di mercoledì 5 aprile 2023) In Veneto ed Emilia Romagna, nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD ANCHE IL canale regionale 805 (Rai TGR Veneto) e 811 (Rai TGR Emilia Romagna) Per... Leggi su digital-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ined, nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere conualmente in HD ANCHE IL805 (Rai TGR) e 811 (Rai TGR) Per...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : ??In apertura a #Buongiorno #Italia, l’informazione regionale #Tgr #Rai alle 7.00 su @RaiTre e @RaiPlay, ancora un… - TgrRaiAltoAdige : Buongiorno con la #rassegna #stampa Alle 7 e 18 il primo appuntamento con la nostra informazione su @Radio1Rai con… - donamarchetti : RT @TgrRai: ?? Neve sull'Etna: dopo le temperature miti dei giorni scorsi, il termometro è decisamente sceso. #4aprile #Buongiorno #Italia,… - JEDIEV11 : RT @TgrRaiAltoAdige: Buongiorno con la #rassegna #stampa Alle 7 e 18 su Radio 1 va in onda il giornale radio regionale Alle 7 e 30 notizie… - anperillo : RT @TgrRai: #Buongiorno #Italia, l’informazione regionale #Rai del mattino dal lunedì al venerdì alle 7 in diretta su @RaiTre. La puntata d… -