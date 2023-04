Ragazzini in sella ad uno scooter con due sfollagente: bloccati a Pozzuoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErano in possesso di due sfollagente telescopici. Uno dei due manganelli in metallo, già pericolosi se messi in mani non responsabili, era stato anche modificato. All’estremità dell’arma una lama di un coltello lunga 7 centimetri. I ragazzi sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi. Si tratta di due ragazzi di 14 e 15 anni, entrambi incensurati. I due ragazzi sono stati bloccati a Pozzuoli dai carabinieri nel corso di una operazione di controllo. I due ragazzi erano in sella ad uno scooter e il conducente – il 15enne – anche sanzionato per guida senza patente e veicolo non assicurato. Sequestrati anche gli smartphone dei ragazzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErano in possesso di duetelescopici. Uno dei due manganelli in metallo, già pericolosi se messi in mani non responsabili, era stato anche modificato. All’estremità dell’arma una lama di un coltello lunga 7 centimetri. I ragazzi sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi. Si tratta di due ragazzi di 14 e 15 anni, entrambi incensurati. I due ragazzi sono statidai carabinieri nel corso di una operazione di controllo. I due ragazzi erano inad unoe il conducente – il 15enne – anche sanzionato per guida senza patente e veicolo non assicurato. Sequestrati anche gli smartphone dei ragazzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ragazzini in sella ad uno scooter avevano due sfollagente ... Agenzia ANSA Pozzuoli, fermati 2 minorenni armati Sono incensurati e studenti. Ci troviamo a Pozzuoli ed è un tardo pomeriggio di inizio settimana. I due sono in sella a uno scooter e percorrono via Capuano. I carabinieri del nucleo radiomobile della ... Ragazzini in sella ad uno scooter avevano due sfollagente I due ragazzi erano in sella ad uno scooter e il conducente - il 15enne - anche sanzionato per guida senza patente e veicolo non assicurato. Sequestrati anche gli smartphone dei ragazzi. (ANSA).