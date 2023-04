“Ragazzi, è sparito”. LDA, brusco stop e fan in ansia: che fine ha fatto e cosa è successo al figlio di Gigi D’Alessio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi e conosciuto con l’acronimo di LDA ha preoccupato i suoi fan. Dopo l’annuncio social, in tanti si sono chiesti il motivo della scomparsa del cantante lanciato dal talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Grande ‘escluso’ dalla finale di Amici 21, vinta poi da Luigi, il figlio di Gigi D’Alessio è stata una grande sorpresa dell’edizione appena conclusa del festival di Sanremo vinta da Marco Mengoni. LDA è uno dei cantanti più seguiti dai giovani e con “Se poi domani” si è classificato quindicesimo al Festival di Sanremo. La carriera del figlio di Gigi D’Alessio va a gonfie vele ma anche l’amore. Già, perché il cantante è fidanzato con Miriam Galluccio. Sui social, nel giorno di San ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lucadel cantantee conosciuto con l’acronimo di LDA ha preoccupato i suoi fan. Dopo l’annuncio social, in tanti si sono chiesti il motivo della scomparsa del cantante lanciato dal talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Grande ‘escluso’ dalla finale di Amici 21, vinta poi da Luigi, ildiè stata una grande sorpresa dell’edizione appena conclusa del festival di Sanremo vinta da Marco Mengoni. LDA è uno dei cantanti più seguiti dai giovani e con “Se poi domani” si è classificato quindicesimo al Festival di Sanremo. La carriera deldiva a gonfie vele ma anche l’amore. Già, perché il cantante è fidanzato con Miriam Galluccio. Sui social, nel giorno di San ...

