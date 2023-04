Rachele Silvestri | la deputata di Fdi e i veleni sul figlio | «Sono stata costretta a fargli il test del Dna»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 aprile 2023)è attualmentedi Fratelli d’Italia dopo essere arrivata in Parlamento con il Movimento 5 Stelle nel 2018. Nata ad Ascoli Piceno nel 1986, è entrata nel partito della premier nel 2021 dopo due anni nel gruppo misto. Èeletta in Abruzzo. E oggi in una lettera al Corriere della Sera racconta che èa effettuare ildi paternità suldi soli tre mesi. Da questo risulta che il padre è il suo compagno Fabio. Masostiene di essereobbligata a somministrare l’esame da chi la accusava di aver concepito il bambino con un politico di Fratelli d’Italia. E per questo chiede che la notizia finisca sui giornali. Proprio per smentire la diceria. «Perché delle ...