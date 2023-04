Rachele Silvestri, deputata FdI: "Io sulla graticola per il mio bambino, costretta al test di paternità per smentire voci velenose" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Candidata con M5s e passata a FdI Nella sua lettera, Silvestri spiega di essersi candidata nel 2018 alle politiche con il Movimento 5 stelle e di aver aderito a Fratelli d'Italia in seguito a una '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 aprile 2023) Candidata con M5s e passata a FdI Nella sua lettera,spiega di essersi candidata nel 2018 alle politiche con il Movimento 5 stelle e di aver aderito a Fratelli d'Italia in seguito a una '...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Margher81933300 : RT @ultimora_pol: La deputata di #FdI Rachele #Silvestri si è vista costretta a ricorrere al test di paternità del figlio di 3 mesi per sme… - infoitinterno : La denuncia di Rachele Silvestri: «Io costretta a fare il test di paternità per mio figlio: dicevano che era di un… - infoitinterno : Chi è Rachele Silvestri, la deputata passata dal M5S a FdI (che smentisce le voci su di lei e un politico «influent… - infoitinterno : Rachele Silvestri: 'Voci su di me e un politico di FdI, costretta al test del dna a mio figlio: il papà è il mio co… - GretaSalve : Mi spiace molto per l'onorevole Rachele Silvestri, nonostante io non sia un fan della destra. Questo tipo di politi… -