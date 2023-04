Rachele Silvestri | chi è la deputata di Fratelli D’Italia e chi è il padre di suo figlio?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ceciliadelia : Ho letto la lettera di Rachele Silvestri al @corriere Sono tanti i modi di ridurre le donne al loro corpo e di offe… - TangoCool84 : RT @AleAmbrosiTW: La mia totale solidarietà a Rachele #Silvestri. Da donna. Da politica. Da madre. Verrà il tempo in cui queste cialtronat… - infoitinterno : Rachele Silvestri (Fdi): “Costretta a fare il test del dna a mio figlio. Dicevano che il padre fosse un influente p… - MauroMafaluca : Rachele Silvestri, la denuncia dopo le voci: costretta al test del Dna per tutelare mio figlio… - Deputatipd : RT @MichelaDiBiase1: Vorrei dire a Rachele Silvestri deputata di @FratellidItalia che oggi sul @Corriere racconta la sua storia che si, ci… -

È quanto scrive, deputata di 36 anni passata dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia, in una lettera inviata al Corriere della Sera in cui spiega la sua decisione. 'Perché, delle ...Lo scrive in una lettera al 'Corriere della Sera', deputata di Fratelli d'Italia, eletta nella passata legislatura con il Movimento 5 stelle, poi passata al Gruppo Misto e quindi a ...È quanto fatto da, deputata marchigiana di Fratelli d'Italia : 'Sono stata costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio ...

Rachele Silvestri, deputata FdI: "Io sulla graticola per il mio bambino, costretta al test di paternità per smentire voci velenose" TGCOM

Agenzia Roma, 4 “Sono stata costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio… Leggi ...La lettera inviata da Rachele Silvestri di Fdi al Corriere della Sera è amarissima: “Costretta a fare il test del Dna a mio figlio“. La deputata marchigiana del partito di Giorgia Meloni è stata ...