"Quindi è andata a finire così". La scoperta su Tavassi e Donnamaria dopo il GF Vip (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fosse per Antonella Fiordelisi, il suo fidanzato Edorardo Donnamaria non dovrebbe frequentare, ma non solo perché nemmeno seguire sui social, qualsiasi spartano a cui si era legato nel corso del suo vissuto al GF Vip 7. A quanto pare a lui andrebbe bene, visto che appena squalificato ha fatto tutto il contrario di quello che aveva promesso. Aveva detto che Micol Incorvaia era una vera amica e con Edoardo Tavassi? L'ex volto di Forum aveva instaurato un salda e bella amicizia, fatta di profonde confidenze e tante risate, con Edoardo Tavassi. La sua ex frequentazione, Micol Incorvaia, era stata, a sua detta, una delle persone che gli erano state più vicino nella vita quando soffriva per Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. E oggi? Il nulla e Edoardo Donnamaria ha smesso di seguire lei e Clizia per la gioia della ...

