Questo video di un bambino che passa una fiala di sangue a Biden è falso

Il 1° aprile 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che sembra mostrare un bambino mentre passa al presidente statunitense Joe Biden, durante un evento pubblico, un piccolo cilindro di colore scuro. La scena è accompagnata da un commento, scritto dall'autore del post, che recita: « cos'è quella che un bambino passa al presidente degli stati uniti sembra davvero una fiala di sangue». Si tratta di un video modificato, che veicola una notizia falsa. Il filmato in questione fa parte della diretta video di un'emittente televisiva dell'arrivo di Biden all'aeroporto di Cincinnati per una visita ufficiale in Ohio il 21 luglio 2021. Come si può vedere al minuto 12:41 del video

