Quanto vale l'ascolto non riconosciuto? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tv del Pomeriggio Quasi 2 milioni di persone sono diventate dei "fantasmi" per gli ascolti tv negli ultimi 3 mesi. Non hanno spento la televisione ma non fanno più parte della platea. Si tratta di persone riconducibili all'ascolto non riconosciuto ossia coloro i quali hanno guardato le piattaforme o usato la tv per altri scopi (ad esempio la videosorveglianza, giocare con la consolle, ascoltare la radio). Il loro scorporo, dal totale della platea, nell'ultima stagione ha comportato un amento automatico dello share non supportato da un aumento dei valori assoluti (in quasi tutti i casi calati). L'analisi di Studio Frasi per Tvmediaweb ci dice che nel primo trimestre di questo 2023 l'ascolto nel giorno medio del non riconosciuto è di 1,9 milioni di persone che, tradotto in termini percentuali, significa 17.3%.

