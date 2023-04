“Quanto è passiva”: un commentatore scrive ad Antonino dopo una perfomance tv. Lui: “I social non sono la sputacchiera dei pensieri”. E interviene Luxuria (Di mercoledì 5 aprile 2023) I social andrebbero presi a piccole dosi, è vero. Chi diventa personaggio pubblico inevitabilmente “incassa” fan e haters, amore e odio. Siamo sicuri però che tutta questa cattiveria debba essere legittimata per via della notorietà di chi si sta attaccando? Ovviamente no. Eppure, ancora oggi, un artista viene attaccato e fermato per strada e sui social a causa del suo aspetto fisico, orientamento sessuale o credo religioso. Nei giorni scorsi Levante, ospite di Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti, ha confessato un fatto analogo. Mentre la cantante si trovava per strada, una donna l’ha fermata per farle una critica sul suo colore di capelli. Oggi, un’ennesima uscita infelice nei confronti di un altro cantante: Antonino Spadaccino. Reduce dalla vittoria di Tale e Quale Show, l’ex concorrente di Amici sta vivendo un periodo d’oro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Iandrebbero presi a piccole dosi, è vero. Chi diventa personaggio pubblico inevitabilmente “incassa” fan e haters, amore e odio. Siamo sicuri però che tutta questa cattiveria debba essere legittimata per via della notorietà di chi si sta attaccando? Ovviamente no. Eppure, ancora oggi, un artista viene attaccato e fermato per strada e suia causa del suo aspetto fisico, orientamento sessuale o credo religioso. Nei giorni scorsi Levante, ospite di Programma con Claudia Rossi e Andrea Conti, ha confessato un fatto analogo. Mentre la cantante si trovava per strada, una donna l’ha fermata per farle una critica sul suo colore di capelli. Oggi, un’ennesima uscita infelice nei confronti di un altro cantante:Spadaccino. Reduce dalla vittoria di Tale e Quale Show, l’ex concorrente di Amici sta vivendo un periodo d’oro ...

